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Происшествия
14 апреля 2022  13:34
Полина Шевчук

Уровень воды на Казанке за сутки поднялся более чем на два метра

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В Татарстане продолжается ежедневный мониторинг гидрологической обстановки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, на Куйбышевском водохранилище за сутки вода прибыла на 52 см.

Незначительное снижение уровня воды наблюдается на большей части Нижнекамского водохранилища – в приплотинной части вода ушла на 18 см.

На обоих водохранилищах продолжается развитие весенних ледовых явлений, наблюдается дрейф льда. 

На большинстве рек республики за сутки вода не поднялась выше чем на 93 см. Значительное прибавление отмечено на реках Тойма (+116 см), Шошма (+164 см) и на Казанке, где вода поднялась сразу на 240 см.
 

 

#половодье #весенний паводок #уровень воды #МЧС РТ
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