Уровень вакцинации в сфере образования Нижнекамска превысил 80%

Большинство работников сферы образования Нижнекамска прошли вакцинацию от коронавируса. Тех, кто привился против Covid-19, сейчас насчитывается 82%, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Свою благодарность врачам и медсестрам центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нижнекамска выразил в соцсети Instagram начальник районного Управления образования Рамиль Гиниятуллин.

«На протяжении всей недели сотрудники центра ежедневно выезжали на вакцинацию работников образования от коронавирусной инфекции в наши учреждения, благодаря чему в короткое время были провакцинированы все, кто на данный момент здоров и не имеет медицинских противопоказаний», — написал Гиниятуллин.

Глава Управления образования добавил, что, несмотря на наличие антител, накануне ревакцинировался.