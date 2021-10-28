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Здоровье
28 октября 2021  21:10

Уровень вакцинации в сфере образования Нижнекамска превысил 80%

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Большинство работников сферы образования Нижнекамска прошли вакцинацию от коронавируса. Тех, кто привился против Covid-19, сейчас насчитывается 82%, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Свою благодарность врачам и медсестрам центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нижнекамска выразил в соцсети Instagram начальник районного Управления образования Рамиль Гиниятуллин.

«На протяжении всей недели сотрудники центра ежедневно выезжали на вакцинацию работников образования от коронавирусной инфекции в наши учреждения, благодаря чему в короткое время были провакцинированы все, кто на данный момент здоров и не имеет медицинских противопоказаний», — написал Гиниятуллин.

Глава Управления образования добавил, что, несмотря на наличие антител, накануне ревакцинировался.

#Коронавирус #вакцинация
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