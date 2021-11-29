Уровень вакцинации в Казани достиг отметки 71%

Число взрослых казанцев, получивших хотя бы один компонент антиковидной прививки, достигло 71%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил замглавы Минздрава Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Вакцинацией охвачено 691 980 жителей города. Напомню, что население Казани старше 18 лет составляет 977 тыс. 56 жителей. Привитым хотя бы одним компонентом является 71% населения, из них вакцинировано полностью 590 675 человек», — рассказал он.

Заместитель министра добавил, что сейчас врачей беспокоит ряд факторов, связанных с вакцинацией от коронавируса. Один из них — недостаточный уровень вакцинации среди горожан старше 60 лет (хотя бы один компонент поставили себе только 57,3%). Другая тема беспокойства медиков — большое число пожилых казанцев, которые получили полный курс вакцины более шести месяцев назад.

«Эта категория граждан сегодня наряду с теми, кто вообще не вакцинирован, рискует собственной жизнью более всего. Повторную вакцинацию прошли всего лишь 2 720 человек из сегмента 60+. Напоминаю, что наибольшая смертность от Covid-19 именно в старшем возрасте. Призываю не рисковать собственным здоровьем и осуществить ревакцинацию», — заключил Владимир Жаворонков.