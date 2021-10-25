Уровень вакцинации от коронавируса в Нижнекамском районе составил 64%

Более 171,4 тыс. человек старше 18 лет должны быть привиты от коронавирусной инфекции в Нижнекамском районе. Сейчас вакцинировались 110,5 тыс. нижнекамцев – это 64% от общего количества, рассказала на деловом понедельнике в исполкоме Нижнекамска заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лилия Нестерова.

«Нам предстоит привить еще 60 тыс. человек до 8 ноября – это срок завершения получения населением первого компонента вакцин. Сегодня в Нижнекамске есть все четыре вида вакцин», – уточнила санитарный врач.

По словам и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина, для выработки коллективного иммунитета первым компонентом к 8 ноября должно быть привито не менее 80% жителей района. «В противном случае встанет вопрос об отстранении от работы непривитых, а это дополнительная нагрузка для предприятий», – добавил он.

Всего в Нижнекамском районе с начала года было выявлено 530 заболевших Covid-19, из них 11 детей. В октябре заболели 102 человека, 66 из которых – работающие нижнекамцы.