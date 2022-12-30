Уровень травматизма на железной дороге в Татарстане снизился с начала 2022 года

В Татарстане с января по ноябрь снизился уровень травматизма на объектах железной дороги. Из-за собственной неосторожности травмировался 21 человек, а за аналогичный период 2021 года пострадали 24 человека, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Всего со смертельным исходом в этом году травмировались 13 человек, в январе — ноябре прошлого года — 20», — отметили в пресс-службе.

Основные причины происшествий связаны с несоблюдением правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Речь идет о переходе через пути в неположенном месте перед приближающимся поездом, травмировании электротоком, а также нахождении на пешеходном настиле во время движения поезда.

В связи с этим на Горьковской железной дороге проводится профилактическая работа. В частности, строятся и ремонтируются пешеходные мосты и настилы, устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности, проводятся совместные рейды с правоохранительными органами и профилактические беседы в образовательных учреждениях.