Уровень промышленной диспансеризации на предприятиях СИБУРа в РТ превысил 70%

Уровень промышленной диспансеризации сотрудников на предприятиях СИБУРа в Республике Татарстан с начала этого года превысил 70%. Инвестиции компании в создание медицинской инфраструктуры и услуг для сотрудников в РТ превысили 7 млрд рублей, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Промышленная диспансеризация — одно из ключевых направлений, от которого зависит успешная работа всего промышленного сектора. И мы видим, что в нефтехимии Татарстана этому традиционно уделяется большое внимание. Так, например, уровень промышленной диспансеризации сотрудников на предприятиях СИБУРа с начала этого года превысил 70%», — сообщил министр.

Глава Минздрава Татарстана сообщил, что инвестиции СИБУРа в создание медицинской инфраструктуры в республике превышают 7 млрд рублей.

«Качественная медицинская помощь для сотрудников и их семей — залог динамичного развития всей компании», — сказал Миннуллин.

Как уточнили в СИБУРе, за последние годы значительно выросла функциональность поликлиник и объем медицинских услуг, предоставляемых по программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Стоимость услуг по ДМС на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) и «Казаньоргсинтезе» (КОС) выросла в два раза с 2021 по 2024 год.

Сейчас в поликлинике НКНХ можно получить такие медицинские услуги, как УЗИ диагностика, компьютерная томография, цифровая маммография и эндоскопические исследования. Для сотрудников предприятия расширены возможности по оказанию терапевтической и хирургической помощи, внедрены телемедицинские консультации и рисковые программы ДМС. Ежегодный бюджет на содержание клиники НКНХ составляет 266 млн рублей.

СИБУР вложил 273 млн рублей в создание Центров здоровья на НКНХ (пять центров) и КОС (три центра). Средства пошли на реконструкцию зданий, расширение их функционала и обеспечение круглосуточной работы медицинских подразделений на местах.

Компания также инвестирует более 6 млрд рублей в создание корпоративного центра оздоровления «Корабельная роща». В нем будут созданы условия для оздоровления и отдыха сотрудников и членов их семей. Центр будет включать современные медицинские и оздоровительные услуги, зоны SPA, а также инфраструктуру для спорта и отдыха. В итоге, центр сможет ежегодно принимать более 9 тысяч сотрудников компании и членов их семей, предоставляя им комплексные услуги по оздоровлению и восстановлению. Планируется, что проект будет реализован в период с 2024 по 2027 годы.