«Уровень Олимпийских игр»: Леонов рассказал о впечатлениях участников Игр БРИКС

Иностранные спортсмены, приехавшие на Спортивные игры стран БРИКС, заявляют, что подготовка и условия, созданные для зарубежных делегаций в Казани, сравнимы с уровнем Олимпийских игр. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Наверное, больше и лучше скажут те ребята, которые к нам приехали. Очень приятно слышать от них отзывы — мы каждый день берем обратную связь — я вчера в Деревне [Универсиады] был, сегодня на объекты ездил. Все ребята не то, что довольны, многие приехавшие много чего повидали в этой жизни, часть из них — участники недавно прошедших Олимпийских игр, в том числе из Токио несколько человек. Все говорят, что это уровень Олимпийских игр с точки зрения сервиса, проведения. Всем очень нравится логистика, город, объекты — мы привели их к соответствию со всеми международными требованиями. Очень нравится еда — это все отмечают. Кормим вкусно, сытно и халяльно», — поделился министр.

Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. При проведении игр задействовуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.