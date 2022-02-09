«Ла Скала» с доставкой на дом: на фестивале Шаляпина развернулась египетская драма

Шаляпинский фестиваль в Казани продолжился оперой Джузеппе Верди «Аида», перенеся опероманов за границу без пандемии и оформления путевок. На сцене перед ними разыгралась драма в антураже Древнего Египта.

Интересно, что в период ограничений Татарскому театру оперы и балета все-таки удается представить культуру других стран в лице заслуженных артистов Украины Оксаны Крамаревой (Аида) и Сергея Ковнира (Царь Египта), а также народного артиста Азербайджана, работающего в Национальном театре Мангейма, Эвеза Абдуллы.

Фото: © Владимир Васильев

Фестиваль имени великого баса продолжает демонстрировать публике достижения и ведущих музыкантов России: заслуженного артиста Бурятии Михаила Пирогова (Радамес), Ларисы Андреевой (Амнерис) и заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Михаила Казакова (Рамфис).

«Большинство именитых фестивалей сегодня обсуждают новации в области режиссуры, и в рецензиях можно найти в лучшем случае две-три строчки о том, как исполняли артисты. Это тренд, которому очень сложно противостоять. И, признаться, я очень рад, что в России существует фестиваль с другими акцентами. В нынешних реалиях его миссия — демонстрация голосов — приобретает черты эксклюзивности. На мой взгляд, режиссуру можно обсудить и в драматическом театре, и в кино, и в других видах искусства. Опера же ценна именно музыкой. Уберите из оперы вокал, и что нам останется в сухом остатке?» — поделился мнением театральный критик, главный редактор интернет-редакции радио «Орфей», постоянный автор «Музыкальной жизни» Александр Матусевич.

Фото: © Владимир Васильев

По его словам, Шаляпинский фестиваль дает возможность как для слушателей, так и для критиков сравнить достижения вокального искусства разных школ в одном месте. Хотя еще 30 лет назад разнообразия в этом вопросе было больше.

«Дело в том, что музыкальное искусство, как и все в мире сегодня, претерпевает глобализацию. Это естественный процесс, так как у музыкантов появилась возможность выступать в разных театрах, набираться слухового опыта, обучаться у мастеров со всего мира. И хотя унификация происходит по „высокому стандарту“, к сожалению, мы утрачиваем особенные музыкальные краски, формировавшиеся в условиях местной социально-культурной среды. Зато теперь, чтобы услышать итальянское бельканто, ехать в театр „Ла Скала“ необязательно», — подчеркивает критик.

Фото: © Владимир Васильев

На взгляд солиста Новосибирского академического театра оперы и балета Михаила Пирогова, Шаляпинский фестиваль для вокалистов также становится местом обучения.

«Когда меня вновь пригласили на фестиваль Шаляпина, я был счастлив. Ведь сюда съезжаются звезды мирового уровня со всего мира, и выступать с ними на одной сцене, набираться опыта дорогого стоит. Пока ты выступаешь здесь, профессиональный рост неизбежен», — заметил Пирогов.

Фото: © Владимир Васильев

И хотя события в опере «Аида» разворачиваются в древнеегипетском городе Мемфисе, солист считает, что актуальность событий не утрачивается и сегодня.

«„Аида“ для меня — это прежде всего история трагической любви. И самое ужасное, что ни у одного из героев нет возможности пойти по „другому сценарию“. Только представьте: если Радамес был влюблен в Амнерис, то какая бы история правления сложилась тогда, насколько широка путем завоеваний была бы империя», — рассказал Пирогов.

Фото: © Владимир Васильев

40-й Шаляпинский фестиваль приближается к своему экватору. Впереди зрителей ждут спектакли «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (11 и 12 февраля), «Борис Годунов» Модеста Мусоргского (15 февраля), «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (17 февраля). Завершит программу национальная опера «Сююмбике» Резеды Ахияровой (21 и 22 февраля).

В рамках параллельной программы фестиваля состоится камерный концерт приглашенных артистов, приуроченный ко дню рождения Федора Шаляпина, а также показы опер в кинотеатре «Мир» (спектакли проекта TheatreHD — «Дон Карлос» и «Итальянка в Алжире») и открытые репетиции.