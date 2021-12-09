Уровень Куйбышевского водохранилища в декабре-январе сохранится на уровне 50 метров

Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили сегодня участники межведомственной рабочей группы в онлайн-режиме. В совещании принял участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В совещании, организованном Федеральным агентством водных ресурсов, также приняли участие представители АО „Татэнерго“, Росгидромета, РАО „ЕЭС России“, ПАО „РусГидро“, территориальных органов Росводресурсов и органов исполнительной власти субъектов, территориально граничащих с водохранилищами Волжско-Камского каскада. Они обсудили вопрос установки режимов работы водохранилищ на период с 11 декабря 2021 года по 20 января 2022 года», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В ходе совещания было предложено не менять режим работы Куйбышевского водохранилища, оставив его со средними сбросными расходами на уровне 4400 кубометров в секунду. По прогнозам, уровень Куйбышевского водохранилища в декабре-январе будет поддерживаться на отметке, близкой к 50 метрам по Балтийской системе. Следующее заседание намечено на январь 2022 года.