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Ру Тат
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14 мая 2021  21:20
Наталья Рыбакова

Уровень Куйбышевского водохранилища будет поддерживаться на высоких отметках до 26 мая

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Согласно прогнозным расчетам, уровень Куйбышевского водохранилища будет поддерживаться на высоких отметках в 53 метра по Балтийской системе у плотины гидроузла до 26 мая, далее постепенно понизится до отметки нормального подпорного уровня 53 метра. Об этом «Татар-информ» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Значительных резких снижений или повышений уровня Куйбышевского водохранилища на этот период не прогнозируется. По данным ФГБУ УГМС по РТ, отметка опасного явления (по гидрпопосту Верхний Услон) составляет 54,24 метра по Балтийской системе. В настоящее время отметка уровня воды по гидропосту Верхний Услон находится вблизи среднемноголетней величины и составляет на 14 мая 53,57 метра, что ниже отметки опасного уровня на 67 см и выше среднемноголетнего значения на 6 см», — отметили в ведомстве.

На Куйбышевском водохранилище проходит пропуск весеннего половодья. В плановом режиме проходят попуски для обеспечения сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов Волгоградской и Астраханской областей. Высокие сбросные расходы в объеме 25 тыс. кубометров в секунду через гидроузел Куйбышевского водохранилища для обеспечения сельскохозяйственного попуска осуществлены с 25 апреля по 5 мая. В настоящее время осуществляются сбросные расходы в объеме 17,5 тыс. кубометров в секунду для обеспечения рыбохозяйственного попуска в Нижнюю Волгу.

В связи с высоким притоком воды в водохранилища, уровень его не снижается. По состоянию на 14 мая уровень Куйбышевского водохранилища достиг отметки нормально-подпорного уровня и составляет 53,11 метра по Балтийской системе в верхнем бьефе гидроузла.

«Повышение уровня воды, обеспечивающего затопление нерестовых площадей, совпало со значительным потеплением, а значит и увеличением температуры воды периодом потепления. Данные обстоятельства благоприятствовали нересту промысловых видов рыб, который в настоящее время проходит на Куйбышевском водохранилище. Основная задача для того, чтобы нерест прошел эффективно, — это сохранение существующего уровня и теплой погоды в течение ближайших 7-10 дней», — отметили в Минэкологии РТ.

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