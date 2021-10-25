Уровень вакцинации от Covid-19 пожилых казанцев достиг 39%

Вакцинация от коронавируса представителей старшего поколения жителей Казани остается на недостаточном уровне. Сейчас данный показатель среди горожан старше 60 лет достигает 39%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Докладчик отметил, что принятые на федеральном и республиканском уровне меры за последние недели активизировали вакцинацию населения. Однако большая часть поставивших антиковидную прививку — представители работающего населения, а с жителями пожилого возраста ситуация не настолько положительная.

«Рост вакцинированных произошел преимущественно за счет трудоспособного населения. Тогда как вакцинация людей старшего возраста, как наиболее подверженных коронавирусу, по-прежнему оставляет желать лучшего. На утро понедельника привито лишь 101 399 человек старше 60 лет — это всего 39% от состоящих на учете горожан старше 60 лет», — привел свежие данные Жаворонков.

Он обратился к казанцам с просьбой уговорить пожилых родственников к скорейшей вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Для пожилых это возможность избежать тяжелых стадий заболевания и смертельных случаев», — резюмировал Владимир Жаворонков.