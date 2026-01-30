Уровень коррупционных ситуаций в Татарстане снизился вдвое за 13 лет

В новом выпуске антикоррупционного бюллетеня министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин рассказал о результатах системного подхода к борьбе с коррупцией в республике и отметил, что количество случаев коррупции среди населения значительно сократилось.

Он пояснил, что система антикоррупционной работы в Татарстане строится на принципах последовательности, прозрачности и вовлеченности гражданского общества.

Министр подчеркнул, что в реализации государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» участвуют федеральные и республиканские органы власти, муниципальные администрации и общественные организации – всего более ста участников.

Одним из основных инструментов оценки эффективности антикоррупционных мер является ежегодное социологическое исследование «Изучение мнения населения о коррупции в Республике Татарстан», которое проводит Министерство экономики. В нем участвуют представители разных социальных групп – рабочие, пенсионеры, студенты и предприниматели.

По словам Загидуллина, с 2011 года доля жителей, хотя бы раз сталкивавшихся с коррупционными ситуациями за год, сократилась более чем в два раза – с 21,2% до 9,6% к 2024 году.

Министр также отметил, что большое внимание уделяется информационной работе. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» отвечает за подготовку и трансляцию телепередач по правовому просвещению, разработку социальных роликов антикоррупционной тематики и проведение журналистского конкурса среди региональных СМИ.

За последние два года в СМИ Татарстана было опубликовано более 13 тысяч материалов антикоррупционной направленности.