Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%
В России популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции вырос до 53,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
По словам Голиковой, семь российских регионов достигли показателя выше 72%, лидером стал Севастополь.
«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8 процента», — сказала вице-премьер.
Высокие показатели демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия и Московская область.
Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что от коронавирусной инфекции в Татарстане привито 67% от числа совершеннолетних жителей.