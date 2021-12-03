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Здоровье
3 декабря 2021  15:16

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%

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В России популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции вырос до 53,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. 

По словам Голиковой, семь российских регионов достигли показателя выше 72%, лидером стал Севастополь.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8 процента», — сказала вице-премьер. 

Высокие показатели демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия и Московская область.

Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что от коронавирусной инфекции в Татарстане привито 67% от числа совершеннолетних жителей.

#коронавирус
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