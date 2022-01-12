Уровень коллективного иммунитета к Covid в России достиг 63,2%

В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,2%. При этом в 12 субъектах показатель снизился за время новогодних праздников. Об этом на совещании Президента РФ Владимира Путина с Правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее данным, в четырех регионах показатель превысил 80%. В числе лидеров оказались Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.

Однако, добавила Голикова, в некоторых субъектах уровень коллективного иммунитета, наоборот, снизился. Это связано с халатным отношением жителей к ревакцинации.