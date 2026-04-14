Уровень гражданской идентичности в ПФО превысил 94%

Ежегодное семинар-совещание с заместителями глав регионов Приволжского федерального округа, курирующими этноконфессиональную сферу, прошло в формате видеоконференции. Его провели заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, сообщает пресс-служба Арбажского муниципального округа.

Участники обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года, а также вопросы межэтнического и межконфессионального согласия.

В работе приняли участие председатель комитета Госдумы по делам национальностей Владимир Иванов, глава Чувашии Олег Николаев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и представители экспертного сообщества. Семинар проводится ежегодно по поручению президента в одном из регионов ПФО.

Магомедсалам Магомедов сообщил, что новая редакция Стратегии государственной национальной политики, утвержденная в ноябре прошлого года Владимиром Путиным, задает конкретные ориентиры для органов власти, включая необходимые действия и механизмы.

По его словам, основная цель документа – укрепление единства многонационального народа России и формирование общей гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового разнообразия, что должно обеспечить развитие страны, ее целостность и социально-политическую стабильность.

Игорь Буренков отметил, что регионы ПФО на протяжении многих лет остаются примером добрососедских отношений между представителями разных культур и религий. Он добавил, что социологические показатели в сфере межнациональных отношений в округе остаются одними из самых высоких в стране.

Замполпред подчеркнул, что в условиях внешнего давления ключевая роль в предотвращении конфликтов на национальной и религиозной почве принадлежит региональным властям. Он напомнил, что в 2024-2025 годах при координации аппарата полпреда во всех регионах округа прошли заседания советов по межнациональным отношениям с участием глав субъектов.

Буренков также обратил внимание на вопросы миграционной политики. Он сообщил, что в марте 2025 года в Казани прошло заседание Совета ПФО, где обсуждали совершенствование миграционной политики и социально-культурную адаптацию мигрантов. По его словам, около 30 предложений по итогам заседания были поддержаны и реализуются на федеральном уровне.

Игорь Баринов представил результаты работы в сфере национальной политики. Он отметил, что в 2025 году уровень общероссийской гражданской идентичности в ПФО, по данным исследования ФАДН, составил 94,1%. По его словам, это свидетельствует о том, что жители округа независимо от национальности разделяют традиционные духовно-нравственные ценности и ощущают себя частью единого многонационального народа России.

Баринов также подчеркнул эффективность работы региональных властей ПФО по поддержанию межнационального мира и согласия.

Олег Николаев поделился опытом Чувашии. Он сообщил, что республика стала пространством, где представители разных национальностей живут, работают, учатся, сохраняют язык и культурные традиции. Одним из центров взаимодействия он назвал Ассамблею народов России и ее региональные отделения.

В Чувашии, по его словам, действует Дом дружбы народов, где объединены представители 35 национально-культурных автономий, которые совместно проводят праздники и фестивали.

Николаев также отметил проекты региона, среди которых «Вышитая карта России», а также ее продолжения – «Современная музыкальная карта» и «Атлас театральной России». По его словам, эти инициативы способствуют объединению регионов в единое культурное пространство.

По итогам совещания сформирован перечень поручений, направленных на решение выявленных проблем и усиление координации между федеральными и региональными органами власти.