Уровень газа в ПХГ Европы снизился до 32,7% – минимум за пять лет

Заполненность подземных хранилищ газа в Европе к концу апреля снизилась до 32,73% и оказалась минимальной за последние пять лет. Такие выводы сделало «РИА Новости» на основе данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По информации GIE, годом ранее уровень заполненности ПХГ составлял 39,52%. В 2024 году он достигал 62,44%, в 2023 году – 59,73%, а в 2022 году – 33,47%. Таким образом, нынешний показатель стал самым низким за пятилетний период.

В «Газпроме» ранее отмечали, что ситуация с заполнением европейских хранилищ ухудшается. По оценке компании, это может создать сложности при подготовке к зимнему сезону и добавить неопределенности на газовом рынке.

При этом, несмотря на завершение апреля, в ряде стран Европы продолжался нетто-отбор газа из подземных хранилищ.