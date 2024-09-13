Уровень безработицы в Высокогорском районе достиг исторического минимума

На сегодняшний день на учете в качестве безработных в Высокогорском районе Татарстана числятся всего 26 человек – 0,11%. Это исторический минимум, сообщил в рамках инвестиционного часа в Агентстве инвестиционного развития РТ глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов.

«Но в то же время 370 вакансий уже имеется. Официально мы над этим тоже работаем. И средняя месячная заработная плата предприятий сегодня составляет 67 тысяч рублей. Зарплата неплохая, но есть с кем конкурировать, конечно. Из-за того, что мы фактически находимся от города [Казань] через дорогу, у нас есть определенные преимущества, но в то же время есть определенные трудности», – уточнил он.

Хисамутдинов также рассказал, что прирост населения за первую половину 2024 года составил порядка 9 тысяч человек. Для сравнения, за 2023 год район увеличился на 2 тысячи человек.

«Но это опять, уважаемые друзья, я называю цифры статистической отчетности. Это те люди, которые прописались. Сегодня официально прописанных 61 тысяча, а фактически у нас в районе проживает более 200 тысяч человек», – добавил глава муниципалитета.

По данным Института пространственных данных по изучению сотовых операторов, которые озвучил Равиль Хисамутдинов, маятниковая миграция составляет порядка 20 тысяч человек. Ежедневно люди уезжают на работу в другие города, а после рабочего дня возвращаются обратно. По мнению главы, эти люди – рабочая сила, которую нужно привлекать на местные предприятия. «Если не хотите, чтобы они ежедневно стояли в пробках, можете, не раздумывая, заходить в новый район и инвестировать, создавать новые рабочие места», – подытожил он.