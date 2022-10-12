Уровень безработицы в Татарстане к 1 октября снизился до 0,49%

Уровень регистрируемой безработицы в Республике Татарстан по данным на 1 октября текущего года снизился до 0,49% от численности рабочей силы республики. Об этом сообщили в Минтруде РТ.

При этом на 1 октября 2021 года уровень регистрируемой безработицы составлял 0,80%, а на 1 сентября текущего года — 0,51%.

Выше среднереспубликанского значения уровень безработицы в Нижнекамском (0,71%), Елабужском (0,68%), Верхнеуслонском (0,68%), Агрызском (0,60%), Альметьевском (0,52%) и Бавлинском (0,52%) районах, а также в Казани (0,62%). Ниже — в Мензелинском (0,13%), Лаишевском (0,19%), Алексеевском (0,20%), Ютазинском (0,21%), Рыбно-Слободском (0,22%), Менделеевском (0,23%), Буинском (0,25%) и Кайбицком (0,25%) районах. В Набережных Челнах уровень регистрируемой безработицы составляет 0,40%, в Нижнекамске — 0,58%, в Елабуге — 0,67%, в Менделеевске — 0,27%, в Зеленодольске — 0,53%, а в Чистополе — 0,38%.

И только в поселке Камские Поляны Нижнекамского района, отнесенном к числу моногородов, этот показатель стабильно остается самым высоким в республике — 2,06%.

По сравнению с началом 2022 года среди безработных незначительно увеличились доли граждан, имеющих высшее и среднее образование, — до 77,29% (на 1 января таковых было 68,67%), молодежи в возрасте от 16 до 29 лет — до 14,44% (с 13,17%), а также женщин — до 65,25% (с 64,79%). Выросли доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность, — до 9,27% (с 7,82%), и доля тех, кто впервые ищет работу, — до 5,73% (с 4,97%).

Вместе с тем в общем числе безработных уменьшились доля граждан предпенсионного возраста — до 15,22% (с 20,02% на начало года), и тех, кто уволился по собственному желанию, — до 70,93% (с 74,91%). Средняя продолжительность пребывания без работы по Татарстану оценивается в 3,82 месяца.

На 1 октября работодатели республики заявляли о наличии 75,5 тыс. вакансий. Больше всего вакантных рабочих мест на производстве — 31,6 тыс., в строительстве и недвижимости — 6,8 тыс., на транспорте — 4,7 тыс., в образовании и науке — 3,4 тыс., в здравоохранении — 3,2 тыс., в пищевой промышленности — 3,1 тыс., в продажах и бытовом обслуживании — 3,6 тыс., а также в консалтинге — 2,6 тыс.

По данным Татарстанстата, в среднем за июль — сентябрь 2022 года численность рабочей силы Татарстана в возрасте 15 лет и старше составила 2 млн 31,7 тыс. человек, из которых 1 млн 986,7 тыс. человек были заняты в экономике. И только 45 тыс. человек (или 2,2% от численности рабочей силы) не имели работы, но активно ее искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).

Уровень занятости населения в республике составляет 62,8%. За январь — сентябрь 2022 года в органы службы занятости обратилось по различным вопросам 99,2 тыс. человек, на учет в качестве ищущих работу встали 56,9 тыс. Трудоустроены 36 тыс. человек, включая 19,2 тыс. незанятых граждан.