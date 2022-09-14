Уровень безработицы в РТ на 1 сентября снова составил 0,51%

По данным Минтруда РТ на 1 сентября 2022 года, уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,51% от численности рабочей силы. Этот показатель держится уже третий месяц подряд; напомним, на 1 сентября прошлого года он составлял 0,85%,

Выше среднереспубликанского значения уровень безработицы зафиксирован в Агрызском (0,73%), Нижнекамском (0,68%), Елабужском (0,67%), Альметьевском (0,62%), Пестречинском (0,59%) и Сабинском (0,58%) районах, а также в Казани (0,62%), Зеленодольске (0,6%), Елабуге (0,64%) и Нижнекамске (0,55%). В Камских Полянах уровень по-прежнему рекордный для РТ – 2,1%.

Ниже среднереспубликанского значения показатель достигает в Мензелинском (0,13%), Ютазинском (0,18%), Лаишевском (0,20%), Алексеевском (0,22%), Рыбно-Слободском (0,22%), Менделеевском (0,24%), Лениногорском (0,26%) и Атнинском (0,28%) районах, а также в Набережных Челнах (0,41%), Менделеевске (0,28%) и Чистополе (0,46%).

По сравнению с началом 2022 года, сообщает Минтруд РТ, в составе безработных увеличилась доля граждан, имеющих высшее и среднее образование, до 77,01% (с 68,67% на 1 января). Доля молодежи в возрасте 16-29 лет выросла до 15,01% (с 13,17%), а тех, кто ищет работу впервые, – до 6,06% (с 4,97%). По данным Татарстанстата, средняя продолжительность безработицы по республике – 3,93 месяца.

Заявленное работодателями число вакансий на 1 сентября 2022 года составило 74,4 тыс. Наибольшее количество рабочих мест открыто на производстве (31,6 тыс.), в сферах строительства и недвижимости (8,3 тыс.) и транспорта (3,7 тыс.). В пределах 3-3,5 тыс. вакансий заявлено в образовании и науке, здравоохранении, пищевой промышленности, продажах и бытовом обслуживании. В консалтинге открыто 2,5 тыс. рабочих мест, в других сферах – 15,5 тыс.

По данным Минтруда РТ, наиболее востребованными профессиями и специальностями на сегодняшний день в республике – по размеру зарплаты – являются монтажник (ему готовы платить 72,4 тыс. руб.), газосварщик (71,2 тыс. руб.), монтажник технологических трубопроводов (63,8 тыс. руб.), бетонщик (57,4 тыс. руб.), водитель автомобиля (39,2 тыс. руб.), электрогазосварщик (38,7 тыс. руб.), инженер (38,1 тыс. руб.), слесарь-ремонтник (37,5 тыс. руб.), а также электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (36,4 тыс. руб.) и др.