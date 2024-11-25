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Уровень безработицы в Казани снизился до исторического минимума
С начала года в Казани до «исторического минимума» снизился уровень безработицы. Так, по данным на 1 октября, численность официально зарегистрированных безработных в центрах занятости населения города составила всего 1,3 тыс. человек – это на 26% ниже уровня прошлого года. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
«Уровень безработицы составляет всего целых 0,2%. Для сравнения, на 1 октября 2023 года этот показатель составлял 0,35%», - уточнил он.
В это же время в казанских ЦЗН сформировали пакет вакансий от 1,3 тыс. организаций города. Горожанам предлагают более 15 тысяч рабочих мест с «довольно высоким» уровнем оплаты труда. Спросом на данный момент пользуются рабочие строительных профессий, заводских специальностей, транспортники, работники торговли, общепита, образования и здравоохранения. Также среди востребованных сфер – логистика и строительство.
«В структуре вакансий более 62% составляют вакансии по рабочим специальностям, специальности служащих занимают лишь 38%», - заключил Ильдар Шакиров.
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