Уровень безработицы в Казани снизился до исторического минимума

С начала года в Казани до «исторического минимума» снизился уровень безработицы. Так, по данным на 1 октября, численность официально зарегистрированных безработных в центрах занятости населения города составила всего 1,3 тыс. человек – это на 26% ниже уровня прошлого года. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Уровень безработицы составляет всего целых 0,2%. Для сравнения, на 1 октября 2023 года этот показатель составлял 0,35%», - уточнил он.

В это же время в казанских ЦЗН сформировали пакет вакансий от 1,3 тыс. организаций города. Горожанам предлагают более 15 тысяч рабочих мест с «довольно высоким» уровнем оплаты труда. Спросом на данный момент пользуются рабочие строительных профессий, заводских специальностей, транспортники, работники торговли, общепита, образования и здравоохранения. Также среди востребованных сфер – логистика и строительство.

«В структуре вакансий более 62% составляют вакансии по рабочим специальностям, специальности служащих занимают лишь 38%», - заключил Ильдар Шакиров.