Уровень безработицы в Казани с начала года снизился до 0,62%

С января по ноябрь этого года уровень официально зарегистрированной безработицы в татарстанской столице снизился с 0,73% до 0,62%. Фиксируется устойчивый спрос среди работодателей на строительные и заводские профессии. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Докладчик отметил, что с начала года в столице республики проводилась активная работа с городскими службами занятости и учебными заведениями по обеспечению ведущих предприятий квалифицированными кадрами.

«В современных геополитических условиях произошла частичная трансформация специальностей для нужд производства, прежде всего — ориентированных на оборонно-промышленный комплекс. Устойчивым спросом пользуются рабочие строительных и заводских профессий: сварщики, электромонтеры, монтажники, токари, операторы станков», — сообщил он.

Все эти меры позволили сохранить стабильность рынка труда Казани в течение 2022 года.

«Численность [зарегистрированных] безработных граждан в городе с начала года снизилась с 4671 человека до 4010 человек. Уровень безработицы снизился с 0,73% до 0,62%. При этом в городской экономике есть дополнительные резервы для дальнейшего снижения уровня безработицы», — резюмировал Шакиров.

По словам замруководителя исполкома, уже сформирован пакет от 1,7 тыс. организаций столицы, в который включены свыше 19 тыс. рабочих мест. При этом более 60% из них приходится на рабочие специальности.