Уровень безработицы в Челнах ниже среднетатарстанского показателя и составляет 0,42%

В Набережных Челнах уровень регистрируемой безработицы ниже среднего показателя по республике и составляет 0,42%. Об этом на аппаратном совещании рассказала руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

Она напомнила, что по республике цифра равна 0,52%. С начала 2022 года в кадровый центр обратились 3,9 тыс. человек, в качестве безработных на учете сегодня состоят 1,2 тыс. граждан.

По словам Быдановой, в банке данных кадрового центра имеется 5 313 вакансий, всего на портале зарегистрировано 1 781 предприятие города. С начала года были трудоустроены 2 487 человек.

«На пособие по безработице с начала года израсходовано 38 млн 400 тысяч рублей», – приводит слова Быдановой Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.