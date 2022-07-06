Урологи Набережных Челнов достали ручку из полового органа 25-летнего пациента

Врачи городской больницы №5 Набережных Челнов извлекли шариковую ручку из уретры мужчины. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

25-летний мужчина поступил в урологическое отделение пятой больницы накануне вечером с жалобами на сильную боль и распухание полового члена – в органе уже два дня находился инородный предмет – ручка. Извлечь его самостоятельно молодой человек не смог: в результате нескольких попыток ручка раскрутилась и вошла еще глубже в уретру.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Пациенту под спинномозговой анестезией провели операцию – рассечение наружного отверстия уретры – меатотомию. Широкая часть ручки застряла в области ладьевидной ямки. Мы рассекли скальпелем ткани уретры и извлекли две части ручки, затем ушили края раны и наложили повязку», – рассказал главный хирург больницы, врач-уролог Рустам Абдурахманов.

Врач добавил, что операция длилась всего 15 минут. Сейчас с пациентом все в порядке. Репродуктивная функция мужчины не нарушена.