Урологи ДРКБ провели ювелирную операцию, сформировав ребенку часть вагинального канала

Урологи Детской Республиканской клинической больницы Татарстана выполнили ювелирную операцию девочке со сложным врожденным пороком. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

«С пациентом ДРКБ уже знакомы. В раннем возрасте хирургами клиники выполнены разделение прямой кишки и мочеполовой системы и ряд корректирующих вмешательств. Поставленная тогда цель достигнута – сформированы отдельные анус и мочеполовые отверстия», – рассказали в больнице.

Фото: пресс-служба ДРКБ

Но по мере взросления у ребенка появились новые проблемы со здоровьем. Так, мочевая и половая системы до сих пор сообщались между собой: сначала моча попадала во внутренние половые органы девочки и только затем выходила наружу.

«Сложность операции заключалась в глубине залегания соединения мочеполовой системы. Со времени первых операций мочеполовой канал оказался смещен и сужен», — рассказал детский хирург-уролог ДРКБ Айдар Закиров.

Операция продлилась пять часов, за это время специалисты сформировали дистальную часть вагинального канала и выполнили уретропластику.

Уролог подчеркнул, что случай сложный. Несмотря на удачный исход хирургического лечения, Айдар Закиров подчеркнул необходимость дальнейшей коррекции для полноценной взрослой жизни.