Уролог-андролог дал советы татарстанцам, как сохранить мужское здоровье

Поддерживать мужское здоровье можно с помощью нескольких простых рекомендаций. Их «Татар-информу» перечислил уролог-андролог казанской клинической больницы №7 Леонид Киселев.

«Первое – это физическая активность. Регулярно занимайтесь спортом, ходите пешком, старайтесь двигаться как можно чаще в течение дня. Утро лучше всего начинать с зарядки, которая придает энергии на целый день. От движения зависит интенсивность кровоснабжения и, соответственно, обмен веществ в предстательной железе», – отметил врач.

Леонид Киселев добавил, что второй фактор – это сбалансированное питание. Оно необходимо для нормальной работы мочеполовой системы, чтобы мужские половые гормоны вырабатывались правильно. В пище должно быть достаточное количество жиров, белков и углеводов, ведь благодаря им вырабатывается и синтезируется мужской гормон – тестостерон.

«Еще один немаловажный факт – это регулярная половая жизнь и защищенный секс. Для каждого мужчины понятие нормы в этом деле индивидуальное. Однако длительные перерывы (больше двух недель) ни к чему хорошему не ведут», – заметил уролог.

Кроме того, здоровый сон продолжительностью 7-8 часов помогает поддерживать нормальный уровень тестостерона. По словам врача, также необходимо отказаться от курения. Курение в течение 10 лет даже в молодом возрасте может привести к проблемам с эрекцией у 80% мужчин после 40 лет.

Леонид Киселев заключил, что для сохранения мужского здоровья важно регулярно обследоваться у уролога, ведь многие тяжелые заболевания могут протекать без симптомов, а увидеть их сможет только врач.