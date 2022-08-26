Уроки жизни я получил у нефтяников: Мухаметшин поздравил коллектив «Елховнефти» с юбилеем

За годы работы «Елховнефть» стала одним из лидеров в структуре «Татнефти» по добыче и внедрению передовых технологий. Это достижение стало возможным благодаря сплоченному коллективу профессионалов, в том числе ветеранам предприятия и трудовым династиям. Об этом, поздравляя нефтегазодобывающее управление с 60-летим, сказал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Праздничное мероприятие состоялось в альметьевском Дворце культуры «Нефтьче».

Он также передал собравшимся поздравления Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В поздравительной телеграмме руководитель РТ напомнил, что «Елховнефть» отмечает еще одно достижение — добычу 300-миллионной тонны нефти. «Безусловно, за этой впечатляющей цифрой стоят колоссальный опыт и широкие знания, а главное — самоотверженный и высокопрофессиональный труд нескольких поколений энтузиастов своего дела, внесших достойный вклад в развитие нефтяной отрасли и укрепление экономического потенциала нашей республики», — подчеркнул он.

Мухаметшин напомнил об истории создания и развития «Елховнефти». Так, за первый год работы управлению удалось добыть 1,1 млн тонн нефти. А через восемь лет этот объем вырос уже в 10 раз — до 10 млн тонн. В целом за 60 лет работы объем добычи НГДУ достиг отметки в 339 млн тонн. Сейчас, добавил Председатель Госсовета РТ, это один из лидеров структуры «Татнефти», пионер в реализации проектов глубокой переработки.

«Мы гордимся тем, что сегодня Альметьевск имеет такие прекрасные возможности для своих жителей благодаря компании „Татнефть“ и ее структурным подразделениям, таким как „Елховнефть“. Современные детские оздоровительные лагеря, база отдыха, гостиница, конноспортивная школа, обустройство родников и посадка зеленых насаждений — это результат большой, слаженной работы команды профессионалов», — напомнил он.

Фарид Мухаметшин напомнил, что и сам не понаслышке знаком с профессией нефтяника — свою карьеру он начал в одном из НГДУ Альметьевска, где получил «уроки жизни и профессионального отношения к работе».

Он поблагодарил за труд коллектив предприятия, выразив особую признательность его ветеранам и трудовым династиям, которые сделали коллектив еще более сплоченным.

«Благодарю руководство, тружеников и ветеранов за плодотворный созидательный труд на благо татарстанской экономики, за всемерную поддержку социальных и инфраструктурных проектов, активную благотворительную деятельность», — заметил спикер.

В заключение он вручил правительственные и ведомственные награды сотрудникам и ветеранам «Елховнефти», отметив их за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, добросовестную работу.