Уроки японского и мастер-классы по плетению кос: в Нижнекамске прошла «Библионочь-2023»

В библиотеках Нижнекамска прошла 12-я ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2023». В этом году тема события звучала как «Читаем вместе» и была посвящена Году педагога и наставника. Об этом «Татар-информу» рассказали в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска.

«Библионочь — это ежегодная Всероссийская акция, направленная на пропаганду книги и чтения. В нашем городе она проводится уже в 12-й раз, и с каждым годом становится все популярнее. В 2023 году библиотеки Нижнекамска распахнули свои двери для всех любителей книг, чтобы объединиться в одну общую команду ценителей чтения», — поделилась с «Татар-информом» методист Нижнекамской ЦБС Ольга Гудошникова.

По словам собеседницы агентства, на 16 площадках проходили громкие чтения, театрализованные постановки и костюмированные шоу, мастер-классы, интеллектуальные игры и квизы.

Всего было привлечено более 1000 жителей города. «Считаю, что такая акция должна становиться только масштабнее и привлекать еще больше жителей города», — отметила методист ЦБС.

Библиотекари постарались максимально раскрыть тему, и мероприятия получились увлекательными и полезными.

Прошли мастер-классы по плетению кос, по созданию блокнота и трубочек для мыльных пузырей, химические опыты и интерактивные игры, а также были проведены уроки японского языка.

Помимо этого, посетители занимались декупажем и созданием посуды из глины. А Центральная детская библиотека «Апуш» устроила целое шоу-представление для юных читателей.

Карлсон и Фрекенбок покорили гостей своим чувством юмора и обаянием. Именно они и профессор Почемучкин подготовили множество сюрпризов и провели зажигательную дискотеку.