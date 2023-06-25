«Уроки ушу и заплыв на драконьих лодках»: как в Казани отметили «китайский Сабантуй»

Утром у Центра гребных видов спорта было оживленно – на колоритный фестиваль прибывали десятки спортсменов, казанцев и гостей столицы республики. Территория была украшена под стать празднеству – китайскими красными шарами, флагами с иероглифами и драконами из старинных легенд.

Для того чтобы познакомить казанцев с культурой Поднебесной, организовали обширную программу. Каждый желающий мог запустить в небо воздушного змея, сделать китайский фонарик или изготовить собственными руками маску для пекинской оперы.

Помимо культурной части были также организованы спортивные мероприятия, в том числе были представлены оздоровительные китайские практики, мастер-класс по ушу и соревнования по стрельбе из лука. С воодушевлением гости фестиваля знакомились с правилами чайной церемонии, изучали китайский язык, а также постигали искусство красивого письма – каллиграфии.

Открылся праздник драконьих лодок выступлением творческих коллективов Казани. После чего гостей и участников фестиваля поприветствовал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Он напомнил, что накануне в столице республики прошел Сабантуй.

«Сегодня мы решили организовать праздник Сабантуй по-китайски. В Татарстане учится большое количество студентов из Китая, но про их культуру и традиции казанцам известно мало. Поэтому вместе с господином Сян Бо – генеральным консулом Китая в Казани – решили познакомить жителей с многовековой культурой страны Поднебесной», – отметил Коробченко.

После чего со сцены с приветственной речью к участникам празднества обратился Сян Бо. «Праздник Сабантуй, обладая культурной самобытностью и исторической ценностью, отражает богатство жизни и щедрость души татарского народа. Сегодня это праздник всех национальностей, проживающих в Татарстане. В этом многонациональном регионе все этнические группы и культуры достигли прекрасной коммуникации и интеграции», — подчеркнул он.

По словам генконсула, в эти дни в Китае также празднуется китайский традиционный праздник драконьих лодок, который имеет культурное и историческое значение. Он продвигает ценности командной работы, мужества и стойкости, а также прославляет богатое культурное наследие Китая.

«Фестиваль способствует пониманию и любви жителей Татарстана к китайской народной культуре», – отметил Сян Бо.

В рамках празднества прошло несколько заплывов. На старт сразу вышли 6 экипажей, состоящих из 10 гребцов, барабанщиков и рулевых. При этом максимальная скорость, которую могут развивать лодки, — 20 км/ч.

В Поднебесной праздник драконьих лодок считается началом лета, это один из главных праздников в стране. Ему более двух тысяч лет, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается в пятый день пятого месяца лунного календаря, поэтому известен и как Праздник двойной пятерки.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»