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«Уроки ушу и заплыв на драконьих лодках»: как в Казани отметили «китайский Сабантуй»
Фестиваль драконьих лодок или «китайский Сабантуй» прошел сегодня в казанском Центре гребных видов спорта. Участниками заплыва стали 20 команд, представляющих различные ведомства и предприятия Татарстана. Как жителей Казани знакомили с культурой Поднебесной – в репортаже «Татар-информа».
Утром у Центра гребных видов спорта было оживленно – на колоритный фестиваль прибывали десятки спортсменов, казанцев и гостей столицы республики. Территория была украшена под стать празднеству – китайскими красными шарами, флагами с иероглифами и драконами из старинных легенд.
Для того чтобы познакомить казанцев с культурой Поднебесной, организовали обширную программу. Каждый желающий мог запустить в небо воздушного змея, сделать китайский фонарик или изготовить собственными руками маску для пекинской оперы.
Помимо культурной части были также организованы спортивные мероприятия, в том числе были представлены оздоровительные китайские практики, мастер-класс по ушу и соревнования по стрельбе из лука. С воодушевлением гости фестиваля знакомились с правилами чайной церемонии, изучали китайский язык, а также постигали искусство красивого письма – каллиграфии.
Открылся праздник драконьих лодок выступлением творческих коллективов Казани. После чего гостей и участников фестиваля поприветствовал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Он напомнил, что накануне в столице республики прошел Сабантуй.
«Сегодня мы решили организовать праздник Сабантуй по-китайски. В Татарстане учится большое количество студентов из Китая, но про их культуру и традиции казанцам известно мало. Поэтому вместе с господином Сян Бо – генеральным консулом Китая в Казани – решили познакомить жителей с многовековой культурой страны Поднебесной», – отметил Коробченко.
После чего со сцены с приветственной речью к участникам празднества обратился Сян Бо. «Праздник Сабантуй, обладая культурной самобытностью и исторической ценностью, отражает богатство жизни и щедрость души татарского народа. Сегодня это праздник всех национальностей, проживающих в Татарстане. В этом многонациональном регионе все этнические группы и культуры достигли прекрасной коммуникации и интеграции», — подчеркнул он.
По словам генконсула, в эти дни в Китае также празднуется китайский традиционный праздник драконьих лодок, который имеет культурное и историческое значение. Он продвигает ценности командной работы, мужества и стойкости, а также прославляет богатое культурное наследие Китая.
«Фестиваль способствует пониманию и любви жителей Татарстана к китайской народной культуре», – отметил Сян Бо.
В рамках празднества прошло несколько заплывов. На старт сразу вышли 6 экипажей, состоящих из 10 гребцов, барабанщиков и рулевых. При этом максимальная скорость, которую могут развивать лодки, — 20 км/ч.
В Поднебесной праздник драконьих лодок считается началом лета, это один из главных праздников в стране. Ему более двух тысяч лет, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается в пятый день пятого месяца лунного календаря, поэтому известен и как Праздник двойной пятерки.
Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»
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