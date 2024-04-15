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Уроки от лесников по посадке деревьев, полевая кухня: Менделеевск примет «Урман фест»
18 мая в Менделеевске состоится республиканский фестиваль «Урман фест». Об этом на деловом понедельнике сообщил директор молодежного центра «Яшьлек» Андрей Гриненко.
Он рассказал, что гостей мероприятия ждет насыщенная программа: мастер-класс от лесников по посадке деревьев, полевая кухня, выступления музыкальных и танцевальных групп, аниматоры для детей.
«Фестиваль „Урман фест“ — это прекрасная возможность принять участие всей семьей в благотворительной акции по озеленению нашей страны. Мы предлагаем каждому из вас сохранить природное наследие и внести свой вклад в восстановление лесов России», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.
Отметим, слоган «Урман фест-2024» — «Экология начинается с семьи». 2024-й Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. В этот год как никогда необходимо поддержать семейные ценности и традиции. Одним из важных и необходимых традиций семьи может стать сохранение и здоровье нашей планеты. Главная миссия мероприятия — сделать мир лучше и экологичнее.
Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района РТ.
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