Уроки от лесников по посадке деревьев, полевая кухня: Менделеевск примет «Урман фест»

18 мая в Менделеевске состоится республиканский фестиваль «Урман фест». Об этом на деловом понедельнике сообщил директор молодежного центра «Яшьлек» Андрей Гриненко.

Он рассказал, что гостей мероприятия ждет насыщенная программа: мастер-класс от лесников по посадке деревьев, полевая кухня, выступления музыкальных и танцевальных групп, аниматоры для детей.

«Фестиваль „Урман фест“ — это прекрасная возможность принять участие всей семьей в благотворительной акции по озеленению нашей страны. Мы предлагаем каждому из вас сохранить природное наследие и внести свой вклад в восстановление лесов России», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Отметим, слоган «Урман фест-2024» — «Экология начинается с семьи». 2024-й Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. В этот год как никогда необходимо поддержать семейные ценности и традиции. Одним из важных и необходимых традиций семьи может стать сохранение и здоровье нашей планеты. Главная миссия мероприятия — сделать мир лучше и экологичнее.