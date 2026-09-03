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Общество 3 сентября 2026 19:23

Уроки мужества в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли в Казани

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Уроки мужества в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли в Казани

Росгвардейцы провели уроки мужества в подшефных учебных заведениях в Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Мероприятия были приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября.

Один из таких уроков прошел в СОШ №32. Школьникам рассказали об истории возникновения этой памятной даты, связанной с трагическими событиями в городе Беслане. Детям также напомнили о порядке действий при возникновении угрозы совершения террористического акта в школе, на улице, в общественном транспорте.

Старшеклассникам рассказали об условиях поступления на службу по контракту в войска национальной гвардии, и о требованиях к абитуриентам, желающим поступить в ВУЗы Росгвардии.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

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