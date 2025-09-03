«Уроки, которые не забываются»: в казанском лицее прошли занятия по пожарной безопасности

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня казанском многопрофильном лицее № 170 прошли интерактивное занятие по пожарной безопасности. С образовательным проектом в школу приехали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и представители республиканской общественной организации пожарной охраны.

Школьникам показали небольшой и динамичный обучающий ролик, из него учащиеся узнали, что такое пожар и как он возникает.

Далее ребятам предложили поиграть в игру и выступить в роли дознавателей МЧС России. По замыслу игры в школе произошел пожар. Дознавателям-ученикам предстояло изучить показания героев и на их основе установить причину возгорания. Очевидцы и свидетели путали ребят, но в итоге причина была установлена.

Во время игры с учениками проговаривали: а что нужно было сделать, чтобы не допустить возгорания? Дети активно включались в процесс, размышляли и озвучивали свои версии.

Представитель общественной организации раздал участникам планшеты, ребятам предстояло ответить на вопросы тестирования. Результат порадовал – практически стопроцентное усвоение материала по итогам тестирования.

В завершение слушателям раздали необычные памятки с полезной информацией в виде заданий.

Проект «Познавательная безопасность», реализуемый Татарстанским республиканским отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» при поддержке гранта Раиса Республики Татарстан, стартовал в прошлом году.

«Наш проект стал возможным благодаря созданию первого в России мобильного образовательного комплекса по пожарной безопасности. Мы стремились сделать обучение не только полезным, но и увлекательным — через игры, интерактивные задачи и викторины», – рассказал заместитель Председателя ТРО «ВДПО» Сергей Яров..

Цель проекта — не просто научить правилам пожарной безопасности, а сформировать у подрастающего поколения осознанное отношение к собственной жизни и окружающим.

Участником необычного занятия стал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, главный государственный инспектор по пожарному надзору, полковник внутренней службы Максим Трущин.

Он отметил, что в каждом современном доме много гаджетов и электроприборов. Их одновременная работа создает большую нагрузку на электрические сети и, как следствие, увеличивает риски возгораний.

«Традиционно в сентябре проводим занятия в школах с детьми. Наша задача — научить ребят как действовать во время пожара и самое главное, как не допустить пожар», —отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан – главный государственный инспектор по пожарному надзору, полковник внутренней службы Максим Трущин.