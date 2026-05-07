«Уроки кинограмотности» станут частью воспитательной работы в школах России

Образовательные учреждения России получат доступ к проекту «Уроки кинограмотности», который познакомит школьников и студентов с фильмами и сериалами о современных героях. В Год единства народов России педагоги смогут использовать материалы кинопремии «Герои большой страны» в воспитательной работе.

В программу включены лучшие проекты из шорт-листа премии 2026 года. В него вошли 55 работ, отобранных из 532 заявок. Среди них – фильмы и сериалы «10 дней до весны», «Екатерина Великая», «Про людей и про войну», «Комитет», «Тыловики» и другие значимые кинопроекты.

Отдельное внимание в проекте уделяется методике проведения занятий. Она помогает учащимся различать положительных и отрицательных персонажей, разбирать сюжетные линии и формировать собственное отношение к современному кино. Актер Виктор Хориняк отмечает, что тема героя остается одной из ключевых в искусстве и общественной жизни.

Материалы будут размещены на платформе «Мотивирующие уроки» и станут доступны всем образовательным организациям на бесплатной основе.

Организаторы проекта сообщают, что инициатива уже доказала свою эффективность. За шесть лет «мотивирующие уроки» охватили все 89 регионов России. По их оценке, формат способствует развитию личности школьников и студентов и помогает им осмыслять жизненные ориентиры.

Материалы подготовлены при участии Минпросвещения России и направлены на формирование у молодежи ценностного отношения к кинематографу.