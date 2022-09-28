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Ру Тат
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Наука и образование
28 сентября 2022  19:26

Уроки финансовой грамотности станут обязательными для старших классов в следующем году

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Преподавание финансовой грамотности в школах станет обязательным со следующего учебного года. Учебный курс включат в предмет «Обществознание» в 10 – 11-х классах, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Старшеклассники получат системные знания о финансовом рынке, о задачах и функциях Банка России, о финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции», – отметили в министерстве.

На уроках также будут рассматриваться темы, связанные с личными финансами и защитой от мошенников, с бюджетным регулированием и налогами, особенностями профессиональной деятельности в финансовой сфере.

Финансовая грамотность включена в федеральные государственные образовательные стандарты для старшеклассников. Учебные программы должны быть подготовлены под новые требования к 1 сентября следующего года.

Уроки финансовой грамотности стали обязательными в 1 – 9-х классах с этого учебного года. Занятия интегрированы с курсами математики, информатики, окружающего мира и географии.

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