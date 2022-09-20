На форуме «Конструктив» в Казани обсудят информационную и психологическую безопасность

С 23 по 25 сентября в казанском IT-парке пройдет республиканский форум «Конструктив». На площадке выступят эксперты из разных уголков России, которые расскажут об информационной и психологической безопасности, сообщил руководитель республиканской молодежной программы «Мы – это мир!» Андрей Егоров.

«Конструктив – это площадка, где выступят профессиональные спикеры в области профилактики экстремизма и идеологии терроризма. Они поделятся своим опытом и помогут освоить уникальные компетенции, которые будут полезны для решения сложных жизненных ситуаций и реализации профилактической деятельности на местах», – рассказал Егоров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Заявочная кампания форума длилась до 19 сентября включительно, за это время в адрес оргкомитета поступило свыше 1,8 тыс. заявок для участия из 45 муниципалитетов Татарстана и 20 регионов России.

В течение трех дней более 50 профессиональных экспертов проведут порядка 30 образовательных мероприятий, среди них лектории, дискуссии с экспертами, нетворкинг сессии для очных участников, кейс-турнир по решению проблемных задач, а также неформатные лекции.

«Мы подготовили пять развивающих программ: для всех желающих от 18 лет и старше, для представителей вузов, для молодежных помощников, для подростков и их родителей», – добавил Егоров.

В пул наставников форума «Конструктив» вошли авторитетные эксперты, среди них руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев, доцент кафедры конфликтологии КФУ Олег Маврин, эксперт Лиги безопасного Интернета Никита Павлухин, профессор кафедры криминологии Нижегородской академии МВД России Дмитрий Шпилёв, лектор факультета политологии МГУ им.Ломоносова Станислав Бышок и другие.

«В этом году "Конструктив" пройдет в очном и дистанционном форматах с трансляцией в социальную сеть "ВКонтакте". Участники "Конструктива" получат сертификаты о прохождении курсов, а самым активным участникам форума будут вручены памятные подарки», – подчеркнул Егоров.

Напомним, форум проводится в рамках Республиканской подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Татарстане на 2014-2025 годы».