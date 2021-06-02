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2 июня 2021  17:13
Полина Шевчук

Уроки безопасности на дороге провели для школьников автоинспекторы в Казани

Уроки безопасности на дороге провели для школьников автоинспекторы в Казани
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В республике с первых дней каникул начала работу «Лаборатория безопасности», где автоинспекторы проводят со школьниками уроки дорожной грамотности.

В Казани организаторы в игровой форме сымитировали реальную дорожную ситуацию. Ребята научились правильно использовать защитную экипировку, выбирать правильно маршрут и применять правила дорожного движения на практике.

Особое внимание инспекторы обратили на юных велосипедистов. Школьники изучили устройство двухколесных «коней», а также разобрали с полицейскими основные ошибки на дороге.

 

#ПДД #ГИБДД РТ
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