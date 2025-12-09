Урок «Трактора»: почему история с канадцами закончилась кризисом и причем тут Волков

Самовольная отставка Рафаэля Рише стала продолжением череды событий вокруг «Трактора». Красивая челябинская история Алексея Волкова завершается тлеющим кризисом, и пока выхода из него не видно. «ТИ-Спорт» вспоминает, с чего началась сказка генменеджера и почему все пошло не по плану.





«Трактор» был командой с красивой историей при Волкове

Еще в мае нынешнего года хоккейная общественность, в основном, восхищалась пересобранным «Трактором» под руководством Алексея Волкова. Тогда только ленивый не говорил, как сильно ошиблись в Омске, когда отпустили гениального генерального менеджера, который когда-то собирал чемпионскую команду.

«Трактор» таким подарком воспользовался, и Волков сразу же начал действовать нестандартно. Сначала он не стал доверяться эмоциям после выхода команды в полуфинал Кубка Гагарина 2024 года под руководством Алексея Заварухина. Он принял волевое решение снять специалиста с должности, а на замену ему подыскал далеко не самого известного канадского тренера, Бенуа Гру, который и в НХЛ-то не работал, а отметился лишь удачной работой с молодежной сборной Канады на МЧМ, а также несколькими удачными сезонами в АХЛ.

Выиграл Волков и борьбу за Стивена Кемпфера, которого очень желал вернуть «Ак Барс», нашел мотивацию для Виталия Кравцова и усилил нападение парой классных легионеров.

Решение сменить тренера было неочевидным, но оно сыграло на все сто. Харизматичный и обаятельный мистер Бенуа быстро расположил и болельщиков, и экспертов. Хоккей «Трактора» стала сбалансированным – не самая атакующая, но и не скучная игра в откат. Как итог – выход в финал Кубка Гагарина с полным доминированием над «Динамо» (4-1 в серии), только что уничтожившим «Ак Барс» в четвертьфинале.

На второй сезон Волков сдал позиции, и команда повалилась

Однако с окончанием серебряного сезона в Челябинске началось брожение, с которым Волков уже не справился. Кемпфер решил завершить карьеру, голкипера Зака Фукале перетянуло к себе минское «Динамо», а Максим Шабанов намерился покорять Национальную хоккейную лигу. Более того, уже ближе к началу сезона Волков допустил ошибку в переговорах с Кравцовым, и тот решил выбрать заведомо проигрышный вариант — отправиться обратно в «Ванкувер», в котором был не нужен.

Уже весной Гру заявлял, что думает о том, чтобы не отрабатывать второй сезон, поскольку его съедала тоска по дому, а во-вторых, он видел, что обещания восполнить все потери в составе оказались пустышкой.

Заменить дыры Волкову не удалось совсем. Приглашенный на место Фукале его соотечественник Крис Дригер провалился по всем фронтам и был расторгнут в ноябре. А приглашенные вместо молодых звезд Егор Коршков из «Ак Барса» и Михаил Григоренко из СКА вовсе не стали им заменой. Не слишком оправдал себя и Пьеррик Дюбе, который, по некоторой информации, отказывался от буллитов и выездных серий без медицинских оснований.

Так что в сезоне 2025/2026 у челябинцев все с самого начала не задалось. И хоть Кравцова вернуть удалось (ценой расставания с Дюбе), а Дригера спихнули обратно за океан, проблем у Челябинска меньше не стало. Как итог, Бенуа все-таки решил покинуть КХЛ и 20 ноября отправился домой. На тот момент «Трактор» шел шестым на Востоке, набрав 31 очко в 28 матчах.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев еще до вести об отставке Рише сокрушался, что ставка на канадцев Волкова себя не оправдала.

«Посмотрите, что происходит в «Тракторе», где господин Волков сделал ставку на Гру. Канадец уже убежал, но хаос в Челябинске продолжился – вместе с самим Волковым. Теперь этот «эффективный» менеджер создал очередную уродливую конструкцию из трех тренеров – мальчика-канадца, который, видимо, не успел убежать с Гру, Зубова и Корешкова. Команда в напряжении, дома запустила от «Динамо» за два периода восемь шайб. А и как иначе, если она не понимает, кого слушать, и видит, что кто-то ловит рыбку в мутной воде.

В сухом остатке – кризис клуба. И то, что из-за всей этой возни с легионерами за последние годы Челябинск не воспитал для российского хоккея ни одного молодого таланта. Тем не менее Волков всё ещё на месте и пытается отсидеться», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

«Мальчик-канадец» Рафэль Рише действительно буквально сразу же сообщил канадскому изданию TVA Gatineau, что рассматривает возможность ухода из челябинского клуба вслед за Гру. Он говорил, что планирует принять решение до начала новогодних праздников. Он также отметил, что ежедневно общается с бывшим главным тренером «Трактора» Бенуа Гру и не удивлен его решением покинуть команду.

Итог тот же – он все-таки отправляется домой следом за соотечественником. Сейчас «Трактор» сохраняет шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков за 36 матчей. Клуб из Челябинска проиграл четыре последних матча в КХЛ.

Кто будет следующим тренером «Трактора»?

По последней информации, в Челябинске уже подыскивают нового наставника, и даже четко обозначают, что это будет русскоговорящий наставник.

Пока что на поверхности две очевидные фигуры: либо место главного займет Сергей Зубов, который приглашен совсем недавно в ассистенты главного тренера и помощника по работе с защитниками. В «Сочи» он не сыскал особой славы, а во главе СКА так и не успел показать, на что способен. Под руководством Зубова питерская команда стала шестой на Западе в регулярном чемпионате КХЛ; затем петербуржцы стали полуфиналистами Кубка Гагарина. Правда, с его приглашением дела у «Трактора» не наладились, а скорее даже наоборот – пошли под откос.

Самым очевидным вариантом выглядит Алексей Кудашов, которого в ноябре попросили с поста главного тренера «Динамо». Алексей Кудашов сможет собрать команду, которую стало штормить, и привести в порядок. У него системный, но далеко не оборонительный хоккей, который отлично ложится на систему, в которой «Трактор» действовал при Бенуа Гру. Пожалуй, это был бы самый «бесшовный» переход команды к следующему специалисту. Да и состав у «Трактора» сопоставимый по уровню с «динамовским». Кудашов должен быстро влиться в дело и наладить ситуацию в команде.

Освободился на днях из «Адмирала» и Леонид Тамбиев. Будет крайне интересно, как будет выглядеть латвийский специалист с командой, в которой подобран достойный состав и без длинных перелетов.

Во Владивостоке Тамбиев не единожды твердил, что ему не хватает исполнителей и длины скамейки. В Челябинске такой проблемы нет. Интересна формулировка о «русскоговорящем» тренере. Тамбиев именно русскоговорящий, а не россиянин. Пожалуй, с назначением Тамбиева нас ждет самая большая интрига – насколько специалист справится с работой во главе топовой команды.