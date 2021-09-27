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27 сентября 2021  15:29
Полина Шевчук

Урок по безопасному поведению на дороге провели для школьников автоинспекторы в РТ

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Урок по безопасному поведению на дороге провели для школьников автоинспекторы в РТ

В средней школе № 2 Спасского района республики инспекторы ГИБДД провели для старшеклассников открытый урок по ПДД.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, полицейские рассказали ученикам о правилах поведения на дороге, а также обсудили сложные дорожные ситуации, которые могут возникнуть с ребятами.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В конце лекции начальник ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району Ремис Ганиев напомнил детям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и раздал памятки о безопасном поведении на дороге.
 

#пдд #гибдд рт
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