Урок по безопасному поведению на дороге провели для школьников автоинспекторы в РТ

В средней школе № 2 Спасского района республики инспекторы ГИБДД провели для старшеклассников открытый урок по ПДД.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, полицейские рассказали ученикам о правилах поведения на дороге, а также обсудили сложные дорожные ситуации, которые могут возникнуть с ребятами.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В конце лекции начальник ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району Ремис Ганиев напомнил детям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и раздал памятки о безопасном поведении на дороге.

