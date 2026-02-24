Урок мужества с участием ветерана СВО прошел в Казанском кооперативном институте

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» в РТ

В Казанском кооперативном институте прошел урок мужества, который организовали Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и филиал фонда «Защитники Отечества». Во встрече приняли участие 250 студентов. Гостем стал подполковник в запасе Эльдар Юмангулов, сообщает пресс-служба «МГЕР».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Патриотизм в действии: диалог поколений», который направлен на прямое общение участников СВО с молодежью республики.

В начале встречи активисты показали фильм о событиях в Донбассе – он стал отправной точкой для дальнейшего разговора.

Эльдар Юмангулов говорил о том, что такое патриотизм и почему это важно. Он рассуждал о том, как каждый может проявлять себя в служении стране, делился личным опытом и отмечал значимость дружбы и семьи, особенно в период службы.

Обращаясь к студентам, ветеран советовал не бояться трудностей, стремиться к развитию и ценить братство и взаимовыручку, которые, по его словам, он в полной мере ощутил во время службы в зоне СВО.

Юмангулов также рассказал о полученных наградах – медалях за доблесть, высокие показатели в службе и внедрение технических решений. Самой значимой для себя он назвал медаль Жукова, которой он был удостоен указом Президента России Владимира Путина за участие в выполнении специальных задач и достигнутые результаты.

По итогам встречи ветеран отметил, что остался доволен разговором. По его словам, он увидел отклик в глазах студентов – спокойствие, надежду, стремление к целям, и это, как он подчеркнул, его вдохновило.

После лекции прошел интеллектуальный квиз, подготовленный специально для проекта. Викторина состояла из двух блоков. Первый – «Эхо Великой Победы» – был посвящен ключевым сражениям и героям Великой Отечественной войны. Второй – «СВО: современность и контекст» – включал вопросы о целях и задачах специальной военной операции и примерах мужества ее участников. Ответы сопровождались развернутыми комментариями.

Руководитель гуманитарного центра регионального отделения «Молодой Гвардии» Азим Арсланов сообщил, что студенты активно задавали вопросы – от бытовых деталей службы до того, как военнослужащие живут и питаются. По его оценке, встреча прошла в позитивной атмосфере и стала для ребят важным опытом.