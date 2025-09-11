Урок мужества с участием ветерана СВО Альфреда Хайбуллина прошел в Казани

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке партии провело урок мужества в Казанском государственном аграрном университете. В мероприятии приняли участие ветеран специальной военной операции Альфред Хайбуллин и более 150 студентов.

Встреча состоялась в рамках проекта «Герой Нашего Времени. Наследники Победы», целью которого является укрепление патриотизма среди молодежи, сохранение исторической памяти и формирование гражданской идентичности. Реализация проекта поддержана грантом Раиса Татарстана.

Альфред Хайбуллин, доброволец с позывным «Старый», во время службы прошел Херсонское направление, держал оборону в селе Калиновское и других населенных пунктах. После завершения военной службы по достижении предельного возраста он продолжает работать на гражданке, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи.

На встрече ветеран рассказал студентам о своем боевом пути, сложных боях и испытаниях, через которые пришлось пройти. Он отметил, что в трудные моменты солдаты находили поддержку у мирных жителей: именно их искреннее участие, готовность помочь и разделить последнее придавали бойцам силы.

По словам Хайбуллина, служба была связана не только с выполнением боевых задач, но и с потерями, тяжелыми решениями и проверкой на прочность. Однако именно сплоченность, взаимовыручка и вера в товарищей помогали преодолевать опасные ситуации.

Ветеран подчеркнул важность подобных встреч, отметив, что необходимо передавать молодежи ценности любви к Родине и готовности ее защищать. Он напомнил, что сегодня ветеранов становится все меньше и потому их место в деле патриотического воспитания должны занимать те, кто сам прошел военные испытания.

Активист Казанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Линар Арсланов сообщил, что подобные мероприятия вызывают у студентов искренний интерес. По его словам, молодые люди задают вопросы, остаются для личного общения с героями и таким образом получают важный опыт.

Арсланов отметил, что такие проекты действительно помогают формировать у молодежи чувство ответственности и патриотизма.