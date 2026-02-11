news_header_top
Общество 11 февраля 2026 18:36

«Урок цифры» о кибербезопасности в космосе прошел в казанской школе №156

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В казанской школе №156 прошел «Урок цифры» для учеников 5-6 классов. Занятие провел инженер предпродажной поддержки компании Kaspersky в Приволжском федеральном округе Андрей Грузинов. Урок организовали при поддержке национального проекта «Экономика данных», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Особенностью встречи стало участие 12 детей с особыми образовательными возможностями. В профильном министерстве отмечают, что такие занятия помогают сделать цифровые знания доступными для всех школьников.

Темой урока стала «Кибербезопасность в космосе». На практических примерах ученикам объяснили, как работают космические системы связи, какие угрозы могут возникнуть при передаче данных между Землей и спутниками и какие технологии используются для их защиты.

Во время занятия школьники учились распознавать киберугрозы, пробовали применять методы шифрования и дешифрования, а также разбирали реальные кейсы из сферы цифровых технологий.

Проект реализуется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» совместно с ведущими российскими ИТ-компаниями.

