Урок безопасности: школьникам расскажут о правильном питании

В 2021 году стартовал масштабный проект ГК «Просвещение» «Всероссийский урок безопасности». Больше 220 тысяч человек приняли участие в первых уроках о действиях в чрезвычайных ситуациях, противодействии терроризму, безопасности на дороге и в Сети. С 1 по 3 февраля начнется новый тематический модуль, посвященный правильному питанию.

Овсянка на завтрак, брокколи на обед, сушеные яблоки вместо сладостей. Скучно, да и просто невкусно. Может ли «правильное» меню быть аппетитным и разнообразным? Вообще, питаться правильно — это как? Вместе с экспертами будем разбираться в самых главных вопросах ЗОЖ.

«Урок безопасности» с блоком «Правильное питание» по традиции пройдет в двух форматах — для школьников с 1-го по 11-й класс и для всех желающих, родителей и педагогов.

На сайте урокбезопасности.рф участники найдут готовые методические рекомендации, видеоуроки, тестовые задания для очной и онлайн-проверки знаний. В этот раз профильным экспертом урока выступил Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.

3 февраля в 15.00 в рамках проекта состоится открытый онлайн-урок «Как поговорить с детьми о правильном питании?», который проведут эксперты Нестле Россия.

Александра Макеева, кандидат педагогических наук, руководитель отдела образовательных программ Нестле Россия и старший научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО вместе с коллегами расскажет, может ли школа научить основам правильного питания, как эффективно и интересно организовать такую работу:

«Тема правильного питания уже долгое время остается в топе наиболее обсуждаемых и привлекающих внимание. Интересуются этой темой и взрослые, и, как не покажется это на первый взгляд неожиданным, дети. Где должно начинаться обучение основам правильного питания? Ну, конечно, в семье. Но не только. Огромную роль здесь может сыграть школа, в которой всегда есть место для правильного питания!»

Участники встречи Александра Макеева, Антон Калер, шеф-повар программы Нестле «Разговор о правильном питании» и педагог Ирина Казарина поделятся своим опытом и расскажут о проекте, с помощью которого более 9 миллионов школьников из 60 регионов смогли убедиться в том, что правильное питание — это очень здорово.

Трансляция пройдет эксклюзивно в сообществе «Просвещения» «ВКонтакте» при информационной поддержке социальной сети.

Учебные материалы, разработанные авторами ведущих отечественных проектов в соответствии с Календарем образовательных событий на 2021/2022 учебный год, будут доступны участникам после регистрации на сайте.

Проект «Урок безопасности» организован Группой компаний «Просвещение» при поддержке проекта ГЕРОИ, МЧС России, ЦОДД, Крибрум, «Вконтакте», Нестле Россия и ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи.