Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра сатиры, который театральный режиссер возглавлял более 20 лет.

«Похороны <...> состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — рассказала собеседница информагентства.

15 марта сообщалось, что бывший президент Театра сатиры умер в больнице в возрасте 89 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким деятеля культуры, назвав его легендой отечественного театра и кино, выдающимся актером и режиссером, ярким, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого все искренне любили.