Урманфест запустил эколого-образовательный проект для школьников

Новый эколого-образовательный проект для школьников Татарстана запустили в этом году организаторы благотворительной акции Урманфест. Ребята будут проращивать семена сосны в своих домах, а осенью вместе с родителями высадят саженцы в открытый грунт.

Гульнара Рустамова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На данный момент мы раздали школьникам из Менделевского и Бавлинского районов 600 пакетиков с семенами. В каждом пакете есть торфяная таблетка, а в ней – по два семечка. Семена подготовлены к посадке. Эту таблетку нужно обмакнуть в воду, а потом пересадить в горшок. Все лето дети будут выращивать семена и наблюдать, при каких условиях они растут лучше. Осенью ребята получат посадочный материал и станут участниками наших акций по посадке леса», – сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель проекта Урманфест Гульнара Рустамова.

В образовательном проекте участвуют школьники разных классов. Семена были выращены в Сабинском лесхозе. После посадки деревьев каждый школьник защитит своей проект и получит призы от организаторов.

Стоит отметить, что мероприятия по посадке саженцев деревьев Урманфест проводит на территории Татарстана на протяжении пяти лет. В этом году в апреле благотворительная экологическая акция по посадке 500 плодово-ягодных саженцев прошла на территории нового хосписа «Наташа» в Казани. А в первой половине мая лесопосадки пройдут в трех районах Татарстана - Бавлинском, Пестречинском и Менделеевском. В общей сложности будет высажено 300 тыс. саженцев сосны.