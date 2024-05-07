Урманфест за пять лет установит рекорд России по количеству посаженных деревьев

Сразу три экоакции по посадке сосен проведут в первую половину мая в разных районах Татарстана организаторы Урманфеста. Как меняется облик площадок после озеленения и почему работа на свежем воздухе сплачивает семьи, рассказали организаторы событий на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фаиль Ахматханов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я – собственник строительной компании, и мы используем древесину. Как-то раз друг посоветовал возмещать использованные деревья природе. Идея сразу понравилась, наша акция приобрела идейный смысл в улучшении экологической среды. А еще я – отец четверых детей и хочу создать для молодого поколения лучшие экологические условия. Наша цель – улучшение экологии региона и России в целом», – сообщил основатель Урманфеста Фаиль Ахматханов.

Акция проходит в Татарстане уже пятый год, причем в планах организаторов – попасть в книгу рекордов России. Так, более 1 млн саженцев планируется посадить уже через пару лет. Если это получится сделать раньше, то будет здорово, считают экоактивисты.

К примеру, немало деревьев будет посажено этой весной. 28 апреля 500 плодово-ягодных деревьев и кустарников украсили территорию хосписа «Наташа», акция прошла при поддержке председателя Фонда Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова.

«Казанский хоспис обратился к нам с просьбой в оказании помощи по озеленению площадки. Плодово-ягодные деревья были выбраны неслучайно, ведь они своим цветением будут радовать пациентов хосписа, а осенью принесут вкусные плоды», – пояснил Ахматханов.

Следующие акции пройдут в Бавлах, Пестрецах и Менделеевском районе – 11, 12 и 18 мая соответственно. Эти районы в общей сложности украсят 300 тыс. саженцев сосны. В ходе акций, прошедших ранее, были посажены не только хвойные деревья, но и лиственные породы.

«Такие акции проводятся два раза в год – весной и осенью. Цель на этот год – посадить 500 тыс. деревьев», – уточнил спикер.

Рамиль Усманов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент федерации ИЖС, соорганизатор акции Рамиль Усманов добавил, что возмещение леса – основная задача татарстанских застройщиков, поскольку в строительстве используется много пиломатериалов. Посадки деревьев стали большими семейными праздниками, на которые люди приезжают вместе с детьми.

«Наши мероприятия проходят в атмосфере семейного радушия, когда у людей раскрываются сердца. У семей появляется возможность провести время вместе на природе, посадить деревья, поесть вкусный плов. Каждое мероприятие проходит в лучших традициях Сабантуя – с концертом, аниматорами и развлекательной программой для детей», – рассказал Усманов.

По его словам, в постпандемийное время все большее число людей выбирают загородную жизнь. Природоохранная акция – возможность для жителей городов провести время с пользой на свежем воздухе. Ее проведение поддерживают Минлесхоз и Общественная палата РТ.

Гульнара Рустамова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководитель проекта Гульнара Рустамова сообщила, что совместный полезный труд объединяет людей, сплачивает семьи и воспитывает у молодежи патриотический дух. Чтобы каждое мероприятие стало незабываемым, организаторы продумывают все до мелочей.

«Семьи приезжают на акцию, оставляют машины на парковке, проходят на площадку, получают саженцы, лопаты, перчатки и идут сажать деревья. Перед посадкой проводится инструктаж. В среднем на посадку одного дерева уходит не больше минуты. Таким образом, у каждого есть возможность посадить около 100 деревьев за небольшой промежуток времени. Бывало, что два человека сажали за день по 300 деревьев», – отметила Рустамова.

После этого участники акции идут на общий обед, смотрят концертную программу, а потом вновь возвращаются к посадке деревьев. Иногда на площадку приезжает около тысячи человек и даже больше. После высадки саженцев территории преображаются до неузнаваемости, так как их приживаемость высокая. К примеру, в Пестрецах прижилось 98% саженцев.