«Урегулировать правовые последствия»: Госсовет РТ принял решение о домах в чистом поле

Вопросы строительства жилых домов на землях сельхозназначения, используемых фермерами для своей деятельности, обсудили депутаты Госсовета Татарстана на первой весенней сессии. Парламентарии указали на то, что вопросы в этой сфере до конца не урегулированы.

Вопросы строительства жилых домов на землях сельхозназначения обсудили депутаты Госсовета РТ на первой весенней сессии Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Имеются вопросы, правовые последствия которых не полностью урегулированы»

Проект закона на 29-м заседании парламента представил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев. Он рассказал, что законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс Татарстана, подготовлен на основании 299-го федерального закона, вступающего в силу с 1 марта.

Федеральным законом допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома на участке из состава сельхозземель, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянско-фермерским хозяйством для своей деятельности. Но у такого дома должно быть не более трех этажей, его общая площадь не должна превышать 500 кв. метров и площадь застройки под ним – не более 0,25% от площади земельного участка.

При этом региональными законами разрешено определить муниципальные образования, где нельзя строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, используемых фермерскими хозяйствами.

«Анализ показал, что имеется ряд вопросов, правовые последствия которых не в полной мере урегулированы», – отметил Галиев.

Проект закона представил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев Фото: gossov.tatarstan.ru

«Возводимый жилой дом войдет в состав имущества фермерского хозяйства»

Артур Галиев уточнил, что по федеральному закону возводимый жилой дом с 1 марта войдет в состав имущества фермерского хозяйства, но остается не урегулированным ряд вопросов.

Речь идет о присвоении жилому дому адреса для регистрации гражданина по месту жительства и гарантии прав, в том числе на социальное обеспечение. Кроме того, не решены вопросы организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения для возводимых жилых домов, а также обеспечения дорожной инфраструктурой.

«Не установлен механизм перехода права собственности на жилой дом и не урегулирован вопрос правовых последствий в отношении судьбы жилого дома при прекращении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства», – подчеркнул первый замминистра земельных и имущественных отношений.

Не учтено, по его словам, что сельхозучастки могут находиться у фермерских хозяйств не только в собственности, но и быть предоставлены из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на других правах.

Фарид Мухаметшин: «Нет возможности расширять границы поселений, городов районов. Этот вопрос остается в центре внимания» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Учтено мнение большинства органов местного самоуправления»

Артур Галиев рассказал, что при подготовке республиканского законопроекта учтено мнение большинства представителей органов местного самоуправления Татарстана.

«Учитывая также отсутствие правоприменительной практики и иного нормативного регулирования по реализации 299-го федерального закона, предлагается установить, что строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, не допускаются во всех муниципальных образованиях на территории Татарстана. К данному вопросу предлагается вернуться после правового урегулирования данной нормы на федеральном уровне, либо предоставления права такого регулирования на уровне субъектов РФ», – заявил он.

Докладчик упомянул, что в прошлом году была введена норма, согласно которой на землях сельхозназначения можно было построить один дом, но с ограничениями по площадки. «Сейчас это аннулируется», – заметил он.

Азат Хамаев добавил, что главы муниципальных образований против того, чтобы на участках сельхозназначения строить такие объекты Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы не вносим изменения, мы отменяем статью, принятую Земельным кодексом»

Председатель Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев добавил, что главы муниципальных образований против того, чтобы на участках сельхозназначения строить такие объекты. «Сегодня можно строить объекты для переработки, для того, что связано с производством сельхозпродукции. Это разрешается», – отметил он.

По словам депутата, законопроектом Земельный кодекс Татарстана приводится в соответствие с федеральным законом, но «пока не решены чисто технические вопросы». «Поэтому мы на сегодня взяли тайм-аут. Мы не вносим изменения, мы отменяем ту статью, которая была принята нашим Земельным кодексом», – пояснил он.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин подчеркнул, что такие регионы, как Татарстан имеют сложности в развитии городской инфраструктуры из-за ограничений, связанных с нахождением на землях полезных ископаемых. «Нет возможности расширять границы поселений, городов районов. Этот вопрос остается в центре внимания», – заметил он.

Артур Галиев сообщил, что на днях поступил федеральный законопроект, подготовленный Росреестром. «Он как раз вносит регулирование на уровне субъектов РФ градостроительных регламентов в отношении земель сельхозназначения. Как раз оговаривается, что можно строить, чтобы все было структурировано, согласовано в соответствии с законодательством, – сказал он. – Здесь же основной вопрос в том, что законодательно пока нельзя регулировать на уровне субъекта РФ».