Урбанист из Каира: Татарстан — отличный пример развития городов

Татарстан – это отличный пример развития городов. Такое мнение высказал директор Лаборатории городских исследований, обучения и экологических исследований CLUSTER города Каир Омар Нагати. Он стал участником пленарной дискуссии форума «Ребус-2024» в «Казань Экспо».

«За последнее время я посетил несколько конференций в Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане. Я был поражен скоростью, с которой растут города в этих странах. Есть разница между ними и Каиром. Мы должны учиться успешным историям, перенимать успешный опыт. Татарстан в этом отношении тоже отличный пример», – сказал урбанист из Каира.

Ранее на том же заседании заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин сделал прогноз, что ждет жилищное строительство России в ближайшем будущем.

Форум «Ребус 2024. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» проходит на «Казань Экспо» одновременно с российско-китайском форумом «РОСТКИ».