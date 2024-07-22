Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
URBAN GAMES соберет в Казани более 1,3 тыс. поклонников экстремального спорта
Открылась регистрация на V Всероссийские уличные игры URBAN GAMES, которые пройдут с 5 по 9 сентября на территории экстрим-парка «Урам» в Казани. Об этом сообщают организаторы.
Мероприятие соберет более 1 300 поклонников экстремальных видов спорта из более чем 50 регионов страны. Они будут соревноваться в таких видах спорта, как баскетбол 3×3, BMХ-фристайл-парк, скейт-кросс, прыжок в высоту на роликовых коньках, брейкинг, флорбол 3×3, текбол и др.
Сбор заявок на участие в играх открылся на официальном сайте соревнований urbangameskazan.com и продлится до 15 августа. Игры проводятся при поддержке Министерства спорта России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт