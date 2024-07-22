URBAN GAMES соберет в Казани более 1,3 тыс. поклонников экстремального спорта

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Открылась регистрация на V Всероссийские уличные игры URBAN GAMES, которые пройдут с 5 по 9 сентября на территории экстрим-парка «Урам» в Казани. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие соберет более 1 300 поклонников экстремальных видов спорта из более чем 50 регионов страны. Они будут соревноваться в таких видах спорта, как баскетбол 3×3, BMХ-фристайл-парк, скейт-кросс, прыжок в высоту на роликовых коньках, брейкинг, флорбол 3×3, текбол и др.

Сбор заявок на участие в играх открылся на официальном сайте соревнований urbangameskazan.com и продлится до 15 августа. Игры проводятся при поддержке Министерства спорта России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».