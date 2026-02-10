news_header_top
Общество 10 февраля 2026 11:22

Ураза-байрам в Татарстане отметят 20 марта

Ураза-байрам в Татарстане отметят 20 марта
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мусульмане отметят праздник Ураза-байрам 20 марта. Об этом сообщили на пресс-конференции в ДУМ РТ.

О порядке проведения гает-намаза в честь Ураза-байрам будет сообщено дополнительно.

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 18 февраля после захода солнца, первый день поста придется на 19 февраля. Ураза продлится 29 дней и завершится 19 марта.

В период поста верующие воздерживаются от еды и воды в светлое время суток, совершают дополнительные молитвы и уделяют больше времени поклонению и благим делам.

