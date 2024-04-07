Ураза-байрам в Татарстане: как правильно завершить месяц поста?

Ураза-байрам, Ураза гаете или Ид аль-Фитр – один из самых значимых праздников для мусульман. Он возвещает окончание 30-дневного поста в месяц Рамазан и празднуется в первый день месяца Шавваль. В этом году он приходится на среду, 10 апреля.

В этот день правоверные мусульмане обращаются ко Всевышнему с молитвами, чтобы все совершенные ими благодеяния, поклонения и пост были приняты наилучшим образом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как пройдет Ураза-байрам?

Праздничный день начинается с совершения коллективного праздничного намаза в мечетях. После восхода Солнца мечети начинают наполняться мужчинами, пришедшими на молитву.

В мечетях городов Татарстана чтение священного Корана начнется в 6:30 утра, в 7:00 начнутся вагазы (проповеди), а сам праздничный намаз состоится в 7:30.

В сельской местности праздничные намазы начнутся через 30 минут после восхода солнца – примерно в 5:30.

В одном из хадисов пророка Мухаммада говорится: «Когда совершилась праздничная молитва, один из ангелов произнес: “Пусть все знают, что Господь вас простил. Так возвращайтесь же в свои дома с радостью. Сегодня день вознаграждения”. И об этом также провозглашается на небесах».

Праздничный намаз является обязательным (ваджиб) для мужчин-мусульман, которые обладают разумом и здоровьем и достигли совершеннолетия (возраста булю’). От совершения этой молитвы освобождены женщины, дети, путники и немощные.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что нужно успеть до праздника?

Перед праздником следует взять полное омовение, умаститься благовониями и надеть свою лучшую одежду. Также по сунне перед тем, как пойти на праздничную молитву, необходимо съесть нечетное количество фиников, подтверждая окончание поста Рамазана.

До наступления времени праздничной молитвы необходимо выплатить фитр-садака –заключительное и обязательное условие принятия поста в священный месяц Рамадан.

В переводе с арабского языка слово «фитр» (فِطْرٌ ) означает «разговение». Это обязательная выплата для всех дееспособных мусульман вне зависимости от их пола, возраста и достатка.

Эта милостыня несет в себе несколько смыслов: очищение от маленьких прегрешений в Рамазан для принятия поста и получения наибольшего блага; вознесение благодарности Всевышнему за блага, которыми мы наделены; возвещение величия праздника и месяца Рамазан; помощь мусульманам, которые в этом нуждаются, чтобы все могли позволить себе праздник.

По пути в мечеть желательно произносить такбиры: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илля-Ллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ва лиЛляхи-ль-хамд».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как читается праздничный намаз

Время совершения коллективной праздничной молитвы наступает через 20-30 минут после восхода солнца и завершается с приближением солнца к зениту (примерно 30 минут до наступления времени дневной молитвы Зухр).

Для этой молитвы не даются специальные азан и икамат, но могут быть произнесены слова «ас-саляту джами‘а» для того, чтобы призвать людей на нее.

Встав рядами за имамом, люди делают намерение на прочтение праздничного намаза. Молитва совершается в два рака’ата, ее особенностью является произнесение трех дополнительных такбиров перед совершением поясного поклона (рукуг) в первом и втором рака’ате.

После произнесения такбира вслед за имамом каждый молящийся входит в молитву и читает дуа «Сана», после чего имам произносит подряд три такбира («Аллаху Акбар») – при произнесении каждого из них нужно поднять и опустить руки, как в начале намаза. Затем имам читает вслух «Фатиху» и любую короткую суру. После такбира молящиеся уходят в поясной поклон и совершают земные поклоны, как в обычной молитве.

Во втором рака’ате имам также читает вслух «Фатиху» и любую суру, после чего вновь произносит три дополнительных такбира. При произнесении каждого из них нужно поднять и опустить руки вслед за имамом, как в начале намаза. После четвертого такбира молящиеся уходят в поясной поклон, совершают земные поклоны и завершают молитву так же, как любую другую.

После совершения намаза имам поднимается на минбар для проведения праздничной проповеди. Сначала он проговаривает девять такбиров один за другим или: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илля-Ллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ва лиЛляхи-ль-хамд». Проповедь начинается с восхваления Всевышнего.

Во второй проповеди имам проговаривает семь такбиров один за другим. Она носит назидательный характер и длится значительно меньше, чем первая. Этим завершается праздничная церемония. Обычно читается Коран, затем произносится общая дуа, по завершении которой все встают, приветствуют и поздравляют друг друга.



Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какова сумма фитра?

Во времена пророка Мухаммада милостыня раздавалась продуктами, распространенными в тех местностях, где он жил: ячменем, пшеницей, финиками и изюмом. Их объем измерялся са‘ – специальной посудой для взвешивания зерна и воды. При этом объем пшеницы должен был составлять половину са‘ – примерно 2 килограмма, а изюм – целый са‘ – 4 кг.

Советом улемов и Советом казыев Духовного управления мусульман Татарстана был определен минимальный размер фитр-садака, в 2024 году: он составил 150 рублей при расчете по ячменю и 1000 рублей при расчете по изюму. Милостыню дают те, чей нисаб, то есть минимальный уровень состоятельности, составляет 43 000 рублей (по серебру).

«Миллиард.Татар»