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Ураза-байрам в Татарстане: как правильно завершить месяц поста?
Подходит к концу месяц Рамазан, а значит, пришло время готовиться к долгожданному празднику Ид аль-Фитр, или Ураза-байраму. В этот день после утренней молитвы мусульмане собираются за одним столом с близкими, приглашают гостей и навещают друг друга.
Ураза-байрам, Ураза гаете или Ид аль-Фитр – один из самых значимых праздников для мусульман. Он возвещает окончание 30-дневного поста в месяц Рамазан и празднуется в первый день месяца Шавваль. В этом году он приходится на среду, 10 апреля.
В этот день правоверные мусульмане обращаются ко Всевышнему с молитвами, чтобы все совершенные ими благодеяния, поклонения и пост были приняты наилучшим образом.
Как пройдет Ураза-байрам?
Праздничный день начинается с совершения коллективного праздничного намаза в мечетях. После восхода Солнца мечети начинают наполняться мужчинами, пришедшими на молитву.
В мечетях городов Татарстана чтение священного Корана начнется в 6:30 утра, в 7:00 начнутся вагазы (проповеди), а сам праздничный намаз состоится в 7:30.
В сельской местности праздничные намазы начнутся через 30 минут после восхода солнца – примерно в 5:30.
В одном из хадисов пророка Мухаммада говорится: «Когда совершилась праздничная молитва, один из ангелов произнес: “Пусть все знают, что Господь вас простил. Так возвращайтесь же в свои дома с радостью. Сегодня день вознаграждения”. И об этом также провозглашается на небесах».
Праздничный намаз является обязательным (ваджиб) для мужчин-мусульман, которые обладают разумом и здоровьем и достигли совершеннолетия (возраста булю’). От совершения этой молитвы освобождены женщины, дети, путники и немощные.
Что нужно успеть до праздника?
- Перед праздником следует взять полное омовение, умаститься благовониями и надеть свою лучшую одежду. Также по сунне перед тем, как пойти на праздничную молитву, необходимо съесть нечетное количество фиников, подтверждая окончание поста Рамазана.
- До наступления времени праздничной молитвы необходимо выплатить фитр-садака –заключительное и обязательное условие принятия поста в священный месяц Рамадан.
В переводе с арабского языка слово «фитр» (فِطْرٌ ) означает «разговение». Это обязательная выплата для всех дееспособных мусульман вне зависимости от их пола, возраста и достатка.
Эта милостыня несет в себе несколько смыслов: очищение от маленьких прегрешений в Рамазан для принятия поста и получения наибольшего блага; вознесение благодарности Всевышнему за блага, которыми мы наделены; возвещение величия праздника и месяца Рамазан; помощь мусульманам, которые в этом нуждаются, чтобы все могли позволить себе праздник.
- По пути в мечеть желательно произносить такбиры: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илля-Ллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ва лиЛляхи-ль-хамд».
Как читается праздничный намаз
Время совершения коллективной праздничной молитвы наступает через 20-30 минут после восхода солнца и завершается с приближением солнца к зениту (примерно 30 минут до наступления времени дневной молитвы Зухр).
Для этой молитвы не даются специальные азан и икамат, но могут быть произнесены слова «ас-саляту джами‘а» для того, чтобы призвать людей на нее.
Встав рядами за имамом, люди делают намерение на прочтение праздничного намаза. Молитва совершается в два рака’ата, ее особенностью является произнесение трех дополнительных такбиров перед совершением поясного поклона (рукуг) в первом и втором рака’ате.
- После произнесения такбира вслед за имамом каждый молящийся входит в молитву и читает дуа «Сана», после чего имам произносит подряд три такбира («Аллаху Акбар») – при произнесении каждого из них нужно поднять и опустить руки, как в начале намаза. Затем имам читает вслух «Фатиху» и любую короткую суру. После такбира молящиеся уходят в поясной поклон и совершают земные поклоны, как в обычной молитве.
- Во втором рака’ате имам также читает вслух «Фатиху» и любую суру, после чего вновь произносит три дополнительных такбира. При произнесении каждого из них нужно поднять и опустить руки вслед за имамом, как в начале намаза. После четвертого такбира молящиеся уходят в поясной поклон, совершают земные поклоны и завершают молитву так же, как любую другую.
После совершения намаза имам поднимается на минбар для проведения праздничной проповеди. Сначала он проговаривает девять такбиров один за другим или: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илля-Ллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ва лиЛляхи-ль-хамд». Проповедь начинается с восхваления Всевышнего.
Во второй проповеди имам проговаривает семь такбиров один за другим. Она носит назидательный характер и длится значительно меньше, чем первая. Этим завершается праздничная церемония. Обычно читается Коран, затем произносится общая дуа, по завершении которой все встают, приветствуют и поздравляют друг друга.
Какова сумма фитра?
Во времена пророка Мухаммада милостыня раздавалась продуктами, распространенными в тех местностях, где он жил: ячменем, пшеницей, финиками и изюмом. Их объем измерялся са‘ – специальной посудой для взвешивания зерна и воды. При этом объем пшеницы должен был составлять половину са‘ – примерно 2 килограмма, а изюм – целый са‘ – 4 кг.
Советом улемов и Советом казыев Духовного управления мусульман Татарстана был определен минимальный размер фитр-садака, в 2024 году: он составил 150 рублей при расчете по ячменю и 1000 рублей при расчете по изюму. Милостыню дают те, чей нисаб, то есть минимальный уровень состоятельности, составляет 43 000 рублей (по серебру).
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