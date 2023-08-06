«Урам-тур — важный этап в туризме»: Альметьевск принял фестиваль культуры и спорта

Сегодня «Движение первых» совместно с парком «Урам» проводит региональный «Урам-тур» в экстрим-парке «Индустриальный сквер» в Альметьевске. В событии приняли участие более 150 представителей уличной культуры и спорта.

Самый младший участник прибыл из Казани, чтобы показать свои крутые выступления. Ему шесть лет, спортом он занимается с трех.

Мероприятие посетил и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он отметил, что площадка очень интересная, здесь соревнуются брейкдансеры, скейтеры, представители ВМХ-фристайла и многие другие участники, которые представляют современную культуру и спорт.

«Урам-тур — это не только источник вдохновения и развлечений, но и важный этап в развитии нашего туризма и культурного обмена», — отметил руководитель района.

Помимо Альметьевска, «Урам-тур» побывал в экстрим-парке «АЙДА» города Нижнекамска, экстрим-парке «Гренада» Набережных Челнов, скейт-парке на «Ушковских островах» в Менделеевске. Завершится маршрут в экстрим-парке по ул. Олега Кошевого в Лаишево.

В каждом из городов прошли открытые мастер-классы и танцевальные баттлы по направлению All Styles. Также состоялись отборочные этапы соревнований по экстремальным видам спорта и направлениям уличного творчества. Среди дисциплин — скейтбординг, BMX и трюковой самокат. Победители и призеры получат подарки и попадут на финальный этап — республиканский фестиваль уличных культур «УРАМ», который пройдет в Казани 30 августа.

В туре приняли участие титулованные спортсмены и представители уличных культур. Так, среди них шестикратный чемпион России по ВМХ, участник Олимпийских игр в Токио, член сборной России по ВМХ-фристайлу Ирек Ризаев; победительница Всероссийский уличных игр Urban Games Ксения Корюкина; танцор, хореограф-постановщик уличного и современного танца Марат Казиханов и многие другие.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.